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СНГ 09.02.2019 20:40

Путин и Жээнбеков в Сочи обсудили подготовку к визиту президента РФ в Киргизию, двусторонние отношения - Песков

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу провели неформальную встречу в Сочи, обсудили ситуацию в регионе, вопросы развития двусторонних отношений и предстоящий визит российского лидера в Бишкек, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", - сказал Д.Песков.

"Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию", - добавил пресс-секретарь.

23 января заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков сообщил журналистам, что визит российского лидера в Бишкек ожидается в марте.

"Сейчас сторонами вопрос прорабатывается. Госвизит президента России в Киргизию ожидается в конце марта 2019 года", - сказал Д.Сыдыков.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]