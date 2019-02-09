Путин и Жээнбеков в Сочи обсудили подготовку к визиту президента РФ в Киргизию, двусторонние отношения - Песков

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в субботу провели неформальную встречу в Сочи, обсудили ситуацию в регионе, вопросы развития двусторонних отношений и предстоящий визит российского лидера в Бишкек, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", - сказал Д.Песков.
"Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию", - добавил пресс-секретарь.
23 января заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков сообщил журналистам, что визит российского лидера в Бишкек ожидается в марте.
"Сейчас сторонами вопрос прорабатывается. Госвизит президента России в Киргизию ожидается в конце марта 2019 года", - сказал Д.Сыдыков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»