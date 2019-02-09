В Киеве после драки у одного из управлений полиции задержали 40 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу около 40 человек, устроивших потасовку с полицейскими у управления полиции в Подольском районе Киева.
"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.
Согласно сообщению, перед этим в управление с Контрактовой площади, где в этот день проходили несколько массовых акций, в том числе, кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, доставили группу людей. Всех отпустили, но на помощь им прибыла "группа поддержки", которая устроила потасовку и применила газовые баллончики. "В результате активных участников задержали, а это около 40 человек. С ними проводят следственные действия", - говорится в сообщении.
Следователи начали три уголовных производства: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»