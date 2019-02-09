Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Фев 13 Фев

СНГ 09.02.2019 23:00

В Киеве после драки у одного из управлений полиции задержали 40 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу около 40 человек, устроивших потасовку с полицейскими у управления полиции в Подольском районе Киева.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

Согласно сообщению, перед этим в управление с Контрактовой площади, где в этот день проходили несколько массовых акций, в том числе, кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, доставили группу людей. Всех отпустили, но на помощь им прибыла "группа поддержки", которая устроила потасовку и применила газовые баллончики. "В результате активных участников задержали, а это около 40 человек. С ними проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи начали три уголовных производства: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПОТАСОВКА, ЗАДЕРЖАННЫЕ


Похожие новости


Украинский суд 22 июня рассмотрит ходатайство защиты об изменении меры пресечения Савченко Полицейские ранним утром искали Саакашвили в лагере под Верховной Радой, произошли столкновения Кличко вновь победил на выборах мэра Киева с 66,5% голосов - предварительные данные обработки 100% протоколов Перед украинской Радой митингуют противники принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации В Киеве заявляют о гибели четырех украинских военных в Донбассе за сутки Терещук снова возглавляет киевскую милицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]