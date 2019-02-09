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Дальнее зарубежье 09.02.2019 23:31

Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его правления

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама.

По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и всю ее работу".

Д.Трамп отметил, что администрацией Б.Обамы принимались неверные решения в экономической сфере, создававшие дополнительные трудности.

"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас", - написал Д.Трамп в Twitter.

При этом Д.Трамп настоятельно призвал американцев не слушать демократов.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]