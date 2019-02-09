Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его правления

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама.
По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и всю ее работу".
Д.Трамп отметил, что администрацией Б.Обамы принимались неверные решения в экономической сфере, создававшие дополнительные трудности.
"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас", - написал Д.Трамп в Twitter.
При этом Д.Трамп настоятельно призвал американцев не слушать демократов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»