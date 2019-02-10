Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Фев 13 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2019 09:28

В Париже мужчина потерял руку в стычке манифестантов с полицией - СМИ

Участнику манифестации "желтых жилетов" в Париже оторвало кисть руки во время стычки с полицией, сообщают в субботу французские СМИ.

Пострадал 30-летний мужчина, фотографировавший акцию протеста. По некоторым данным, он также ранен в голову.

Инцидент произошел у здания Национального собрания, где полицейские из "силового заслона" применили спецсредства против манифестантов. Пострадавшего эвакуировали спасатели из аппарата Национального собрания.

Точная причина увечья не сообщается, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы.

Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!"

Поступили сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.

Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ПОСТРАДАВШИЙ


Похожие новости


Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов" В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]