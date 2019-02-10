Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет успешным и в будущем - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном развитии и расширении сотрудничества в различных областях между Баку и Тегераном.
«Уверен, что наши двусторонние связи, охватывающее различные сферы полезное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться», - сказано в поздравительном послании И.Алиева президенту Ирана Хасану Рухани в связи с 40-й годовщиной победы Исламской революции в ИРИ, сообщается в воскресенье на сайте главы государства.
Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения подпитываются волей двух народов, «исторически проживающих в условиях дружбы и добрососедства».
От своего имени и от имени азербайджанского народа И.Алиев поздравил с Национальным днем Победы Исламской революции своего иранского коллегу и народ Ирана и пожелал им процветания и благополучия.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»