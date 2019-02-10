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Внешняя политика 10.02.2019 10:16

Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет успешным и в будущем - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном развитии и расширении сотрудничества в различных областях между Баку и Тегераном.

«Уверен, что наши двусторонние связи, охватывающее различные сферы полезное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться», - сказано в поздравительном послании И.Алиева президенту Ирана Хасану Рухани в связи с 40-й годовщиной победы Исламской революции в ИРИ, сообщается в воскресенье на сайте главы государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения подпитываются волей двух народов, «исторически проживающих в условиях дружбы и добрососедства».

От своего имени и от имени азербайджанского народа И.Алиев поздравил с Национальным днем Победы Исламской революции своего иранского коллегу и народ Ирана и пожелал им процветания и благополучия.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]