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Происшествия 10.02.2019 11:45

Российские следователи устанавливают причину пожара, в результате которого погибли мать и четверо детей

Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области по факту пожара в селе Полойка Краснозерского района, в результате которого погибли мать и четверо детей, сообщает пресс-служба Следственное управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сказано в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что в момент возгорания, происшедшего в ночь на воскресенье, в доме находились двое взрослых и четверо детей. Когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления.

В тушении пожара участвовали 27 человек и 8 единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.

Уточняется, что после тушения возгорания были обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырех детей 2013, 2015, 2016, 2018 года рождения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Кроме того, из Новосибирска в село прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые привлечены для установления причины возгорания.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ПОЖАР, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]