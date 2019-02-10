Российские следователи устанавливают причину пожара, в результате которого погибли мать и четверо детей

Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области по факту пожара в селе Полойка Краснозерского района, в результате которого погибли мать и четверо детей, сообщает пресс-служба Следственное управления СКР по региону.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сказано в сообщении.
Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что в момент возгорания, происшедшего в ночь на воскресенье, в доме находились двое взрослых и четверо детей. Когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления.
В тушении пожара участвовали 27 человек и 8 единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.
Уточняется, что после тушения возгорания были обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырех детей 2013, 2015, 2016, 2018 года рождения.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Кроме того, из Новосибирска в село прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые привлечены для установления причины возгорания.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»