Министр внутренних дел Украины обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины в подкупе избирателей и разжигании ненависти в обществе.
"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными - посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости", - написал А.Аваков на своей странице с соцсети Фейсбук в воскресенье.
По словам министра необходимо вести честную конкуренцию в рамках правового поля.
"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти", - отметил министр.
"Стоит остановиться. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации", - подытожил А.Аваков.
Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет успешным и в будущем - Алиев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени
ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
В России машина ушла под лед, утонули мужчина и малолетний ребенок
Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи
Российские следователи устанавливают причину пожара, в результате которого погибли мать и четверо детей
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»