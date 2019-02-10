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СНГ 10.02.2019 12:06

Министр внутренних дел Украины обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины в подкупе избирателей и разжигании ненависти в обществе.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными - посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости", - написал А.Аваков на своей странице с соцсети Фейсбук в воскресенье.

По словам министра необходимо вести честную конкуренцию в рамках правового поля.

"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти", - отметил министр.

"Стоит остановиться. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации", - подытожил А.Аваков.

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Тэги: УКРАИНА, МИНИСТР, ШТАБЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]