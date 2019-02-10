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СНГ 10.02.2019 13:02

Медведчук заявил, что выступает за федеративное устройство Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечает, что предлагает прописать в Конституции Украины автономный регион "Донбасс".

"В этом нет ни призывов к сепаратизму, ни призывов к смене государственного и конституционного строя. Наша Конституция является конституцией унитарного государства. Я лично сторонник федеративного устройства, всегда им был и останусь, потому что считаю, что федеративное устройство - это единственное лекарство от распада нашей страны", - сказал он в программе "Мага" на телеканале "112 Украина" в субботу вечером.

По мнению В.Медведчука, в Конституцию Украины нужно внести изменения об "особом статусе (Донбасса - ИФ), который прописан в Минских соглашениях и утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", превратив "Минские соглашения и декларацию глав государств "нормандской четверки" в международно-правовой документ".

Он считает, что именно на базе этого можно будет договариваться о "том, чтобы "вернуть Донбасс в Украину, и Украину на Донбасс, чтобы вернуть людей". В.Медведчук подчеркнул, что именно "возвращение людей, а не территорий" ставит для себя приоритетом его политическая сила.

Как сообщалось, 5 февраля Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "Народный фронт") внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений - посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган отметила, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса можно достичь в четырехугольнике "Киев-Донецк-Луганск-Москва".

6 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями В.Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы.

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Тэги: УКРАИНА, МЕДВЕДЧУК, ДОНБАСС, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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