Конгрессмен-демократ предупредил Гуайдо, что конгресс не разрешит отправить войска США в Венесуэлу

Конгрессмен-демократ Ро Ханна в субботу предупредил в соцсетях венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, что в конгрессе не намерены разрешать отправку американских войск в Венесуэлу.

"Хуан Гуайдо, вы можете объявлять себя лидером Венесуэлы, но вы не вам решать вопрос о военной интервенции США. Только конгресс может сделать это (направить в Венесуэлу войска - ИФ), но мы не станем делать такой шаг", - написал Р.Ханна в Twitter.

Ранее спикер венесуэльского парламента Х.Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что не исключает возможности иностранной интервенции для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом он подчеркнул, что военная интервенция - "не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем". По словам Х.Гуайдо, он предпочел бы мирный процесс перехода власти путем проведения справедливых и свободных выборов.

Президент США без одобрения конгресса не может проводить масштабные военные операции за рубежом.

Данный вопрос регулируется законом 1973 года "О военных полномочиях". В параграфе 5 закона сказано, что президент США вправе ввести в иностранное государство военные силы без одобрения конгресса не более, чем на 60 дней. Такой шаг президент может сделать без объявления войны другому государству. По истечении 60 дней президент обязан прекратить военную операцию за рубежом, если конгресс не примет решение о продлении срока использования войск.

Демократы, удерживающие большинство в палате представителей, в последние дни предупреждают, что выступают против отправки войск в Венесуэлу.