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СНГ 10.02.2019 14:28

Только 3,5% белорусской молодежи готово участвовать в акциях протеста - исследование

Абсолютное большинство белорусской молодежи не готово принимать участие в акциях протеста в случае недовольства обстановкой в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации президента (ИАЦ) республики.

"Комплексное изучение молодежи неизбежно подразумевает анализ восприятия данной группой населения состояния дел в социально-экономической, политической сферах Беларуси", - говорится в ежегодном сборнике социологических исследований ИАЦ.

Согласно данным центра, в случае недовольства обстановкой в стране готовы принять участие в акциях протеста лишь 3,5% опрошенных.

При этом большинство респондентов из молодежи (44,5%) предпочитает выражать свое несогласие в кругу родственников, друзей и коллег.

Также, продолжили в ИАЦ, значительно меньше юношей и девушек выбрали такие позиции, как игнорирование выборов (15%), смена страны проживания (15%), подписание коллективного обращения (12,5%). Никак не станут выражать протест 17% участников опроса.

"Говоря о митингах как о форме защиты собственных интересов, большинство опрошенной белорусской молодежи (66%) не видит смысла в них участвовать. Противоположной точки зрения придерживаются менее трети респондентов (30,5%). При этом признание данного факта не свидетельствует о наличии явных установок на активные протестные действия", - подчеркивают в ИАЦ.

Там отметили, что на момент проведения исследования политическую обстановку в стране большинство молодежи (63%) называло спокойной. Считают ее напряженной 30% респондентов, критической, взрывоопасной - 3,5%.

Опрос был проведен во II квартале 2018 года. Всего методом личного интервью по месту жительства было опрошено 1 490 респондентов в возрасте 18-29 лет во всех областных центрах страны и Минске, ряде районных городов и сельских населенных пунктов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, МОЛОДЕЖЬ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]