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Происшествия 10.02.2019 14:53

В России машина ушла под лед, утонули мужчина и малолетний ребенок

Машина провалилась под лед в Новгородской области на реке Полисть, погибли мужчина и четырехлетний ребенок, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, днем 9 февраля мужчина на автомобиле "Нива" выехал с ребёнком на лёд реки Полисть в городе Старая Русса. В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушел под воду", - сообщили в ведомстве, отметив, что оба утонули.

На место трагедии выехал руководитель Старорусского МСО СУ СК России по Новгородской области, следственно-оперативная группа и МЧС России по Новгородской области, отметили в ведомстве.

В региональном главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения, вместе с ним в машине была четырехлетняя девочка. Спасатели предположили, что водителю и пассажиру удалось выбраться из салона. Мужчина изо всех сил пытался спасти ребенка, однако их обоих течение унесло под лед. Водолазы обнаружили тела погибших.

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Тэги: РОССИЯ, НОВГОРОД, ЛЕД, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]