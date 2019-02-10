В России машина ушла под лед, утонули мужчина и малолетний ребенок

Машина провалилась под лед в Новгородской области на реке Полисть, погибли мужчина и четырехлетний ребенок, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, днем 9 февраля мужчина на автомобиле "Нива" выехал с ребёнком на лёд реки Полисть в городе Старая Русса. В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушел под воду", - сообщили в ведомстве, отметив, что оба утонули.
На место трагедии выехал руководитель Старорусского МСО СУ СК России по Новгородской области, следственно-оперативная группа и МЧС России по Новгородской области, отметили в ведомстве.
В региональном главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения, вместе с ним в машине была четырехлетняя девочка. Спасатели предположили, что водителю и пассажиру удалось выбраться из салона. Мужчина изо всех сил пытался спасти ребенка, однако их обоих течение унесло под лед. Водолазы обнаружили тела погибших.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»