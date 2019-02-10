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СНГ 10.02.2019 15:22

Пресс-секретарь генпрокурора Украины: полицейские в Киеве нанесли митингующим телесные повреждения

Работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим, расследование инцидента займутся следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"В ЕГРЕЙ внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Л. Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Расследованием инцидента с избиением займутся следователи ГБР.

"Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия", - отметила пресс-секретарь генпрокурора Украины.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]