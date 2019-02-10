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СНГ 10.02.2019 11:14

Путин в поздравлении дипломатам обозначил приоритеты внешней политики РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи. В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой".

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов. Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций", - заявляет президент РФ.

"И конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразэс - с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства", - говорится в поздравлении.

"Внешнеполитическая служба нашей страны по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Российские дипломаты многих поколений с честью служили Родине, оставались верны своему профессиональному долгу. И сегодня отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира, решение актуальных региональных и глобальных проблем, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами", - отмечается в поздравлении.

В.Путин выразил уверенность, что "сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, творчески и инициативно - в интересах обеспечения динамичного развития России, дальнейшего упрочения ее авторитета и влияния на мировой арене".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]