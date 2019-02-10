Семеро заложников освобождены из плена талибов в Афганистане

Армейский спецназ Афганистана на юге страны освободил из плена боевиков "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) семерых мирных жителей, сообщили в воскресенье в пресс-центре корпуса специального назначения национальной армии Афганистана (АНА).

Согласно сообщению, в ходе операции, проведенной минувшей ночью на территории уезда Вашир провинции Гильменд, была уничтожена организованная талибами тюрьма, один охранник тюрьмы ликвидирован.

После освобождения семерых заложников тюрьма была разрушена бомбовым ударом авиации правительственных сил Афганистана, говорится в сообщении.