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Дальнее зарубежье 10.02.2019 16:18

Семеро заложников освобождены из плена талибов в Афганистане

Армейский спецназ Афганистана на юге страны освободил из плена боевиков "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) семерых мирных жителей, сообщили в воскресенье в пресс-центре корпуса специального назначения национальной армии Афганистана (АНА).

Согласно сообщению, в ходе операции, проведенной минувшей ночью на территории уезда Вашир провинции Гильменд, была уничтожена организованная талибами тюрьма, один охранник тюрьмы ликвидирован.

После освобождения семерых заложников тюрьма была разрушена бомбовым ударом авиации правительственных сил Афганистана, говорится в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]