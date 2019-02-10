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Дальнее зарубежье 10.02.2019 16:43

Южная Корея увеличила расходы на содержание американского контингента в стране

Правительство Южной Кореи подписало соглашение с США по увеличению расходов на содержание американского контингента в стране (USFK), сообщает в воскресенье телеканал "Уай-Ти-Эн".

По его информации, представитель МИД Южной Кореи Чан Вон Сам и высокопоставленный сотрудник Госдепа США Тимоти Беттс подписали однолетний контракт в Сеуле, согласно которому который Южная Корея заплатит 1,038 триллиона вон ($923 млн) за размещение 28 500 военнослужащих USFK в Южной Корее.

Данная сумма отражает увеличение оборонного бюджета Сеула на 8,2% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Южная Корея выделила 960,2 млрд. вон.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали о том, что, по их данным, администрация США требует от Сеула повысить расходы на содержание американского контингента до $1,2 млрд. На данный момент Вашингтон и Сеул совместно несут расходы на пребывание американского контингента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]