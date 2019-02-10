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Дальнее зарубежье 10.02.2019 17:11

Посол США призвал ФРГ повысить расходы на оборону, заявив, что Россия "стоит на пороге"

Планируемое ФРГ повышение расходов на оборону на 1,5% недостаточно, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл.

"Не время для ослабления или разрушения НАТО. Россия стоит на пороге, и альянс необходимо укрепить", - сказал Р.Греннел в интервью немецкому изданию "Вельт ам зоннтаг", опубликованном в воскресенье.

Ранее представитель ФРГ при НАТО Ханс-Дитер Лукас передал генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу документ, в котором Берлин обязуется повысить расходы на оборонный комплекс.

Однако Р.Гренелл напомнил, что "НАТО требует 2% процентов до 2024 года", а также отметил, что Берлин "по-прежнему не предоставил убедительного плана" по повышению расходов.

Ранее Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном Instex. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.

Р.Греннел назвал подобный подход "неуважением" политики Вашингтона. "Обходить американские санкции неразумно", - заявил дипломат в интервью другой немецкой газете "Франкфуртер альгемайне зоннтагсцайтунг".

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Тэги: США, ФРГ, ОБОРОНА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]