Планируемое ФРГ повышение расходов на оборону на 1,5% недостаточно, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл.
"Не время для ослабления или разрушения НАТО. Россия стоит на пороге, и альянс необходимо укрепить", - сказал Р.Греннел в интервью немецкому изданию "Вельт ам зоннтаг", опубликованном в воскресенье.
Ранее представитель ФРГ при НАТО Ханс-Дитер Лукас передал генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу документ, в котором Берлин обязуется повысить расходы на оборонный комплекс.
Однако Р.Гренелл напомнил, что "НАТО требует 2% процентов до 2024 года", а также отметил, что Берлин "по-прежнему не предоставил убедительного плана" по повышению расходов.
Ранее Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном Instex. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.
Р.Греннел назвал подобный подход "неуважением" политики Вашингтона. "Обходить американские санкции неразумно", - заявил дипломат в интервью другой немецкой газете "Франкфуртер альгемайне зоннтагсцайтунг".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»