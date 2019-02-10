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Дальнее зарубежье 10.02.2019 17:38

Сеул и Вашингтон проведут переговоры по ожидаемой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Представители Южной Кореи и США проведут переговоры в рамках подготовки запланированного на конец февраля саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского президента Ким Ый Гём.

"Переговоры состоятся в третьей стране в Азии на неделе после 17 февраля. Мы собираемся сообщить детали, как только подготовка будет завершена", - приводит телеканал "Уай-Ти-Эн" слова Ким Ый Гёма.

По его словам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также планирует в ближайшее время обсудить с Д.Трампом в телефонном разговоре саммит США-КНДР.

Ранее Д.Трамп подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном намечена на 27-28 февраля во Вьетнаме.

В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]