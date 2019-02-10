Сеул и Вашингтон проведут переговоры по ожидаемой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Представители Южной Кореи и США проведут переговоры в рамках подготовки запланированного на конец февраля саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского президента Ким Ый Гём.
"Переговоры состоятся в третьей стране в Азии на неделе после 17 февраля. Мы собираемся сообщить детали, как только подготовка будет завершена", - приводит телеканал "Уай-Ти-Эн" слова Ким Ый Гёма.
По его словам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также планирует в ближайшее время обсудить с Д.Трампом в телефонном разговоре саммит США-КНДР.
Ранее Д.Трамп подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном намечена на 27-28 февраля во Вьетнаме.
В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»