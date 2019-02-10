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Дальнее зарубежье 10.02.2019 15:08

Мир не станет безопаснее, если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и КНР нет - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого.

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - приводит слова Й.Столтенберга пресс-служба НАТО в Twitter.

Ранее он заявил, что североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран. "Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает он.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ЯДЕРОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]