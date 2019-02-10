Мир не станет безопаснее, если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и КНР нет - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого.
"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - приводит слова Й.Столтенберга пресс-служба НАТО в Twitter.
Ранее он заявил, что североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим.
По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран. "Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает он.
Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет успешным и в будущем - Алиев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени
ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
В России машина ушла под лед, утонули мужчина и малолетний ребенок
Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи
Российские следователи устанавливают причину пожара, в результате которого погибли мать и четверо детей
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»