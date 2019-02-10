Президент США Дональд Трамп обратил внимание на заявление американского сенатора об отсутствии доказательств его связей с российской стороной в ходе президентской кампании 2016 года.
"Сенатор Ричард Берр, председатель комитета по разведке Сената США, недавно объявил, что после почти двух лет (расследования - ИФ), более двухсот интервью и (изучения) тысяч документов они не обнаружили никакого сговора между Трампом и Россией! Кто-нибудь действительно удивлен этим?" - написал Д.Трамп в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Р.Берр в интервью телеканалу CBS News рассказал о работе комиссии, ведущей расследование о предполагаемых действия российских спецслужб во время выборов президента США в 2016 году.
"Если бы мы написали итоговый отчет на основании имеющихся у нас фактов, то у нас не было бы ничего, что могло бы говорить о сговоре между штабом Трампа и Россией", - сказал Р.Берр в интервью CBS.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»