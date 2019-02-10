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Дальнее зарубежье 10.02.2019 18:30

Трамп решил привлечь внимание к расследованию, которое не выявило его "сговора" с РФ

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на заявление американского сенатора об отсутствии доказательств его связей с российской стороной в ходе президентской кампании 2016 года.

"Сенатор Ричард Берр, председатель комитета по разведке Сената США, недавно объявил, что после почти двух лет (расследования - ИФ), более двухсот интервью и (изучения) тысяч документов они не обнаружили никакого сговора между Трампом и Россией! Кто-нибудь действительно удивлен этим?" - написал Д.Трамп в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Р.Берр в интервью телеканалу CBS News рассказал о работе комиссии, ведущей расследование о предполагаемых действия российских спецслужб во время выборов президента США в 2016 году.

"Если бы мы написали итоговый отчет на основании имеющихся у нас фактов, то у нас не было бы ничего, что могло бы говорить о сговоре между штабом Трампа и Россией", - сказал Р.Берр в интервью CBS.

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Тэги: США, ТРАМП, БЕРР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]