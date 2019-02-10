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Дальнее зарубежье 10.02.2019 18:57

Число жертв обрушения дома в Стамбуле превысило 20 человек

Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал увеличилось до 21 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о 17 погибших. Жилой дом в Стамбуле обрушился 6 февраля. В доме были 14 квартир, проживали в них 27-30 человек. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой.

Власти не исключают, что три верхних этажа дома могли быть построены незаконно. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]