Число жертв обрушения дома в Стамбуле превысило 20 человек

Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал увеличилось до 21 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о 17 погибших. Жилой дом в Стамбуле обрушился 6 февраля. В доме были 14 квартир, проживали в них 27-30 человек. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой.

Власти не исключают, что три верхних этажа дома могли быть построены незаконно. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.