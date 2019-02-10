$75 млн инвестирует индийская компания в строительство завода по производству вакуумной упаковки в Подмосковье - губернатор

Предприятие по производству упаковочных материалов построят в Подмосковье, объем инвестиций превысит 70 млн долларов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе с председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. (...) Объём инвестиций составит 75 миллионов долларов", - цитирует Андрея Воробьева пресс-служба.
Закладка камня состоялась на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат".
На предприятии планируется создать 150 рабочих мест, отмечается в сообщении.
Uflex Group - крупнейшая компания в Индии по производству гибкой вакуумной упаковки, работающая более чем в 140 странах. Располагает большим выбором упаковочных продуктов всех размеров и типов для товаров повседневного спроса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»