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СНГ 10.02.2019 19:22

$75 млн инвестирует индийская компания в строительство завода по производству вакуумной упаковки в Подмосковье - губернатор

Предприятие по производству упаковочных материалов построят в Подмосковье, объем инвестиций превысит 70 млн долларов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе с председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. (...) Объём инвестиций составит 75 миллионов долларов", - цитирует Андрея Воробьева пресс-служба.

Закладка камня состоялась на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат".

На предприятии планируется создать 150 рабочих мест, отмечается в сообщении.

Uflex Group - крупнейшая компания в Индии по производству гибкой вакуумной упаковки, работающая более чем в 140 странах. Располагает большим выбором упаковочных продуктов всех размеров и типов для товаров повседневного спроса.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ИНДИЯ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]