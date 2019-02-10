Гуманитарная помощь из США прибыла в Колумбию

Соединенные Штаты доставили в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы.
"США с гордостью объявляют о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы. Мы будет продолжать работать с (Хуаном) Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Госдепартамента США в Twitter в воскресенье.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, она связана с высоким уровнем инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с нищетой и нехваткой еды.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»