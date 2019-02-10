Беспорядки в самарской ИК-5 произошли спонтанно, жалоб на сотрудников колонии нет - омбудсмен

Заключенные самарской исправительной колонии N5, пострадавшие в результате конфликта вечером 8 февраля, считают, что беспорядки возникли спонтанно, сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Я очень подробно поговорила с каждым пострадавшим. Они рассказали, что произошло. В основном, пострадавшие - из 1-го отряда, это хозотряд. Это стало для них полной неожиданностью - на второй этаж, а затем на третий этаж влетела толпа разъяренных осужденных, в руках у них были предметы, в том числе, и металлические", - сказала в воскресенье агентству "Интерфакс-Поволжье" региональный омбудсмен после посещения пострадавших в больнице.

"Свет был потушен, все происходило в темноте. Кто-то пил чай, кто-то смотрел телевизор, кто-то лежал на кровати - они получили очень серьезные удары: и по рукам и по голове", - рассказала О.Гальцова.

Она уточнила, что у одного осужденного сломана нога.

Вместе с тем осужденным, выпрыгнувшим во время беспорядков из окон, посчастливилось избежать переломов. "Некоторые выпрыгнули из окна третьего этажа, ничего, к счастью, не сломали", - сказала О.Гальцова.

По словам самих пострадавших, беспорядки в колонии длились около 30 минут, их никто не планировал, сообщила омбудсмен.

"По их предположениям, конфликт между представителем их отряда с какими-то осужденными возник еще в обеденный перерыв и вылился в события ужина. (...) Ребята из 4-го и 8-го отряда, на которых якобы упали осколки стекла (выбитого во время беспорядков из окон - ИФ) утверждают, что ранее даже близко не было слухов о том, что там что-то намечалось", - сказала О.Гальцова.

О.Гальцова отметила, что заключенные ИК-5 не заинтересованы участвовать в беспорядках, поскольку все надеются выйти на свободу досрочно. "Это колония общего режима, люди по первому разу попадают в колонию, и у всех одна мотивация - выйти по УДО", - объяснила собеседник агентства.

Омбудсмен сообщила, что пострадавшие помещены в больницу областного ГУФСИН, им оказывается необходимая помощь. "Речь о выписке пока не идет: им делают капельницы, уколы, перевязки и другие процедуры, которые назначает врач", - отметила О.Гальцова.

Она также сообщила, что в ходе посещения больницы никто из пострадавших заключенных не жаловался ей на сотрудников колонии.

Омбудсмен добавила, что руководство ГУФСИН в воскресенье удовлетворило ее просьбу о том, чтобы заключенным ИК-5 по заявлению была предоставлена возможность поговорить по телефону с родственниками, обеспокоенными ситуацией в колонии, либо написать им срочные письма.

Как сообщалось, 8 февраля в исправительной колонии N5 в Самаре произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин, и одним из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять нецензурной бранью пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В ходе потасовки там произошло возгорание матрасов и одеял.

По информации правоохранительных органов, в результате пострадали 15 человек. Уполномоченный по правам человека в Самарской области сообщала о 17 пострадавших, которые были госпитализированы.