В массовой драке в Сумгаите четыре человека получили ножевые ранения

Массовая драка произошла в воскресенье в Сумгаите между молодыми спортсменами, сообщают местные СМИ.
«Около 30 молодых спортсменов приняли участие в массовой драке, произошедшей в воскресенье в 41-м квартале Сумгаита. В результате четверо из них получили ножевые ранения», - говорится в информации.
Все четверо прооперированы в Больнице скорой помощи города Сумгаит. Состояние их оценивается как стабильное. В отделение травматологии клиники за помощью обратились и десятки других участников разборки.
По предварительной версии, поводом к драке послужил спор из-за девушки.
Расследованием обстоятельств происшествия занимается Городское управление полиции Сумгаита.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»