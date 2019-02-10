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Происшествия 10.02.2019 22:30

В массовой драке в Сумгаите четыре человека получили ножевые ранения

Массовая драка произошла в воскресенье в Сумгаите между молодыми спортсменами, сообщают местные СМИ.

«Около 30 молодых спортсменов приняли участие в массовой драке, произошедшей в воскресенье в 41-м квартале Сумгаита. В результате четверо из них получили ножевые ранения», - говорится в информации.

Все четверо прооперированы в Больнице скорой помощи города Сумгаит. Состояние их оценивается как стабильное. В отделение травматологии клиники за помощью обратились и десятки других участников разборки.

По предварительной версии, поводом к драке послужил спор из-за девушки.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается Городское управление полиции Сумгаита.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДРАКА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]