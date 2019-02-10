В массовой драке в Сумгаите четыре человека получили ножевые ранения

Массовая драка произошла в воскресенье в Сумгаите между молодыми спортсменами, сообщают местные СМИ.

«Около 30 молодых спортсменов приняли участие в массовой драке, произошедшей в воскресенье в 41-м квартале Сумгаита. В результате четверо из них получили ножевые ранения», - говорится в информации.

Все четверо прооперированы в Больнице скорой помощи города Сумгаит. Состояние их оценивается как стабильное. В отделение травматологии клиники за помощью обратились и десятки других участников разборки.

По предварительной версии, поводом к драке послужил спор из-за девушки.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается Городское управление полиции Сумгаита.

Р.Бабаев