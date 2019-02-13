Путин и Лукашенко в Сочи в течение трех дней обсудят российско-белорусские отношения - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко будут общаться в Сочи фактически в течение трех дней, привлекая по мере необходимости тех или иных министров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Д.Песков отметил, что среда у В.Путина будет полностью посвящена российско-белорусским отношениям.

"Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов" - сказал пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что общение в составе делегаций также намечено. С российской стороны в состав делегации входят первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минэнерго Александр Новак и посол РФ в Минске Михаил Бабич.

По его словам, "общение планируется фактически на целый день, но не ограничится одним днем, уже запланировано, что так или иначе контакты между В.Путиным и А.Лукашенко будут продолжаться завтра и даже послезавтра".