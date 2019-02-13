Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0258 GBR   2.1935 TRY   0.3241

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.10 0.69 Brent 62.42 0.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

СНГ 13.02.2019 14:12

Путин и Лукашенко в Сочи в течение трех дней обсудят российско-белорусские отношения - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко будут общаться в Сочи фактически в течение трех дней, привлекая по мере необходимости тех или иных министров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Д.Песков отметил, что среда у В.Путина будет полностью посвящена российско-белорусским отношениям.

"Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов" - сказал пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что общение в составе делегаций также намечено. С российской стороны в состав делегации входят первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минэнерго Александр Новак и посол РФ в Минске Михаил Бабич.

По его словам, "общение планируется фактически на целый день, но не ограничится одним днем, уже запланировано, что так или иначе контакты между В.Путиным и А.Лукашенко будут продолжаться завтра и даже послезавтра".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Москва по-прежнему признает Мадуро главой Венесуэлы - Песков Кремль отрицает контакты с лидером оппозиции в Венесуэле Гуаидо Оказание президенту Венесуэлы военной и финансовой помощи в Кремле не обсуждается - Песков В Кремле подтверждают предстоящий в этом году госвизит Путина в Киргизию Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]