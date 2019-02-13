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СНГ 13.02.2019 14:26

Шутливые замечания Путина в адрес Минниханова объясняются их доверительными отношениями - Песков

Шутки, которые звучали накануне в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова со стороны Владимира Путина, объясняются исключительно добрым отношением главы государства к этому региональному руководителю, претензий к нему нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов, с чем были связаны многочисленные шутливые замечания в адрес Р.Минниханова, которые В.Путин делал в ходе мероприятий в Казани в минувший вторник.

"Это тот случай, когда СМИ, что называется, "угадали все буквы, но не могли назвать слово". Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения. Президент ценит то, как ведется работа в Татарстане", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что "такое отношение - по-доброму, с юмором - вовсе не является признаком каких-то претензий со стороны главы государства".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИННИХАНОВ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]