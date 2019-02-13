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Дальнее зарубежье 13.02.2019 14:46

Британские лейбористы поддержат законопроект, требующий от правительства определиться с форматом Brexit

В оппозиционной Лейбористской партии Великобритании готовы поддержать законопроект, который обяжет правительство страны принять окончательное решение о том, как пройдет Brexit.

"Мы поддержим его", - заявил в эфире радио BBC представитель партии Кейр Стармер в ответ на вопрос о законопроекте.

Данный законопроект был подготовлен парламентарием Иветтой Купер - главой кампании по предотвращению выхода Британии из состава ЕС без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Если законопроект будет принят, то он обяжет правительство до середины марта принять окончательное решение о том, пройдет ли Brexit с соглашением или без него, и будут ли продлены переговоры с Брюсселем по этому вопросу.

Ожидается, что этот законопроект будет внесен на рассмотрение в том случае, если в ситуации с Brexit не будет значительного прогресса до 26 февраля.

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если соглашение по Brexit с Брюсселем не будет достигнуто к 26 февраля, то члены парламента получат возможность 27 февраля проголосовать по вариантам разрешения ситуации с Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Британский парламент ранее отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем следку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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