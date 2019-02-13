Северная Корея готова принять инспекторов МАГАТЭ, гарантирует их безопасность - СМИ

В Пхеньяне заявляют о готовности принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и предпринять конкретные шаги в направлении ядерного разоружения, сообщает газета "Кориа таймс" со ссылкой на южнокорейского чиновника, знакомого с ситуацией.

"Участники переговоров по ядерным вопросам из США и Северной Кореи достигли предварительного соглашения, в соответствии с которым инспекторы МАГАТЭ будут иметь доступ к ядерным и ракетным полигонам на Севере для проверки их демонтажа", - приводит издание слова своего источника.

По его словам, проблемы, связанные с тем, как и когда будут проводиться инспекции, будут рассмотрены в ходе последующих переговоров на рабочем уровне.

"Северная Корея гарантирует безопасность инспекторов МАГАТЭ и их деятельности до завершения процесса проверки. Пхеньян будет выполнять свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН по сотрудничеству с МАГАТЭ и надлежащему решению нерешенных вопросов", - отметил источник.

Издание напоминает, что инспекторы МАГАТЭ были высланы из КНДР в 2009 году.