Премьер Армении заявил, что страна не намерена участвовать в боевых действиях в Сирии

Армения не планирует участвовать в военных действиях в Сирии, заявил в среду премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы направили в Сирию гуманитарную миссию. Что касается ответа министра обороны (о возможности участия в боевых действиях - ИФ), надо выяснить, какой вопрос прозвучал, и в каком контексте сделано подобное заявление. У нас подобных планов нет", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках представления пятилетней программы правительства.

В минувший вторник министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопросы журналистов о законности отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию, заявил, что "для отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию поступило письменное обращение со стороны де-факто властей Сирии. Гуманитарная миссия осуществляется в соответствии с законом".

Вместе с тем, министр не исключил возможности участия армянских Вооруженных сил в военных действиях в Сирии.

"Если будут такие обстоятельства, что возникнет необходимость участвовать в военных действиях, то Армения обязательно сделает это в соответствии с законом. Думаю, что для принятия подобного решения мы будем работать также с внепарламентскими силами Армении", - отметил Д.Тоноян.

Как сообщалось, 8 февраля группа армянских специалистов в составе 83 человек прибыла в Сирию для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

"В группу вошли специалисты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и специалисты по обеспечению безопасности группы, в общем количестве 83 человека. Группа (...) прибыла в Сирийскую Арабскую Республику, в город Алеппо, для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу", - сообщил тогда пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что "вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны".