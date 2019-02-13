Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров

Вопрос создания конституционной комиссии Сирии будет обсуждаться на саммите Россия-Турция-Иран в Сочи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет комиссии по конституционным реформам, конституционной комиссии, будет она (эта тема - ИФ) обсуждаться обязательно. Эта тема уже является предметом консультаций наших экспертов, которые сегодня здесь проходят по подготовке договоренностей трех президентов на завтрашнем саммите", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Сочи в среду.
Министр напомнил, что в декабре 2018 года страны-гаранты Астанинского процесса согласовали список кандидатов в комиссию от гражданского общества Сирии и представили его в ООН, однако, по словам министра, западные страны "стали вставлять палки в колеса ооновцам, чтобы не допустить одобрения этого списка".
"Такое грубое и бесцеремонное вмешательство в неоколониальном духе, конечно, вызывает очень серьезную озабоченность. Но мы не замыкаемся в себе, мы готовы искать выход из этой ситуации", - добавил С.Лавров.
"Думаю, что завтра лидерам мы доложим о том, на каком этапе эти усилия находятся. Завтра лидеры должны принять решение о дальнейшем продвижении инициативы межсирийского диалога", - подчеркнул он.
"Те, кто пытается пустить эти усилия под откос, во-первых, у них это не получится, во вторых, они движимы только одной целью - доказать, что они должны принимать все решения. Это эгоистично и не отвечает интересам международного сообщества", - заключил глава МИД РФ.
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