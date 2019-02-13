Готовящиеся антироссийские санкции США и Евросоюза из-за керченского инцидента опасны, так как могут сподвигнуть украинских военных на незаконные действия в проливе, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Создается опасный прецедент, который точно не улучшит ни обстановку в районе Керченского пролива, ни отношения России и Запада, но вполне может вдохновить украинских военных на новые "подвиги" по незаконному "штурму" пролива, по которому вполне можно пройти с соблюдением необходимых формальностей, что, однако, не дало бы повода для санкций и медийных истерик", - заявил К.Косачев "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ в связи с событиями в районе Керченского пролива и арестом украинских моряков.

По мнению сенатора, информация зарубежных СМИ о готовности США и Евросоюза ввести санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к аресту трех украинских кораблей и их экипажей в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, не может не соответствовать действительности - "машина запущена и нуждается только в поводах".

"А в самом факте введения очередных репрессий США и их союзников против России, разумеется, ничего нового нет - никакой иной формулы отношений с Россией Запад на сегодня так и не придумал, расписываясь в отсутствии как внятной стратегии выхода из кризиса в двусторонних отношениях, так и желания договариваться в принципе", - полагает К.Косачев.

В связи с этим он отметил, что Запад продолжает использовать в отношении России принципа "наказание как доказательство".

"То есть сами санкции используются в качестве доказательства того, что для Запада очевиден виновный в прошлогоднем инциденте, поскольку вердикт вынесен и приводится в исполнение", - считает сенатор.

Он заметил, что "рестрикции вводятся из-за событий в территориальных водах других государств, не входящих в ЕС и, тем более, далеких от США". При этом "западные страны карают людей и органы, которые выполняли свои служебные обязанности, предотвращая незаконное проникновение иностранных судов на территорию суверенного государства", сказал К.Косачев.

Глава комитета полагает, что санкции против России "для нынешней украинской власти и для их самых рьяных покровителей на Западе давно стали самоцелью".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила во вторник, что представители США и ЕС близки к согласованию санкций против России в связи с ноябрьскими событиями в Керченском проливе.

Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.