Ford уведомил премьера Великобритании о переносе производства из страны

Американский автопроизводитель Ford Motor активизирует подготовку плана переноса производства из Великобритании, о чем представители компании поставили в известность премьер-министра страны Терезу Мэй, пишет The Times.

По данным издания, во время частной беседы руководство Ford предупредило ее о том, что готовит альтернативные производственные площадки за пределами Великобритании.

Times со ссылкой на источник сообщает, что автокомпания вынуждена пойти на этот шаг из-за неопределенности, связанной с выходов Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

Ранее Ford, два завода по производству двигателей которого расположены в этой стране, заявлял, что в случае "жесткого" варианта Brexit может потерять до $1 млрд.

Представители Ford не дали официальных комментариев.