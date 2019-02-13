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Дальнее зарубежье 13.02.2019 16:19

Ford уведомил премьера Великобритании о переносе производства из страны

Американский автопроизводитель Ford Motor активизирует подготовку плана переноса производства из Великобритании, о чем представители компании поставили в известность премьер-министра страны Терезу Мэй, пишет The Times.

По данным издания, во время частной беседы руководство Ford предупредило ее о том, что готовит альтернативные производственные площадки за пределами Великобритании.

Times со ссылкой на источник сообщает, что автокомпания вынуждена пойти на этот шаг из-за неопределенности, связанной с выходов Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

Ранее Ford, два завода по производству двигателей которого расположены в этой стране, заявлял, что в случае "жесткого" варианта Brexit может потерять до $1 млрд.

Представители Ford не дали официальных комментариев.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, FORD, BREXIT, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]