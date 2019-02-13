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СНГ 13.02.2019 16:32

Столтенберг снова призвал Россию прекратить нарушения ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду вновь заявил о том, что Россия продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал ее вновь начать соблюдать этот договор.

"Мы будем продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал он журналистам в Брюсселе перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО.

Он напомнил, что характеристики новых российских ракет являются "предметом большого беспокойства" для всех членов альянса.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]