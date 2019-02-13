Столтенберг снова призвал Россию прекратить нарушения ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду вновь заявил о том, что Россия продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал ее вновь начать соблюдать этот договор.

"Мы будем продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал он журналистам в Брюсселе перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО.

Он напомнил, что характеристики новых российских ракет являются "предметом большого беспокойства" для всех членов альянса.