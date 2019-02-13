Азербайджан в январе выполнил обязательства по сокращению добычи нефти на 15% - МЭА

Страны не-ОПЕК в январе выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 25%, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, страны не-ОПЕК в первый месяц действия соглашения сократили добычу с 18,8 млн б/с до 18,7 млн б/с, отмечает энергетическое агентство. При этом Россия выполнила свои обязательства по сделке всего на 18%, Азербайджан - на 15%, Бруней - на 51%, в то время как Оман, Бахрейн и Мексика перевыполнили свои обязательства по сделке.

Казахстан в прошлом месяце наращивал добычу - на 80 тыс. б/с по сравнению с декабрем 2018 года и на 50 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. По новому соглашению страна должна снизить добычу на 40 тыс. б/с.

МЭА также повысило прогноз роста добычи нефти в странах не-ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с в связи с ростом добычи в США. Предполагается, что поставки нефти стран, не сходящих в картель, в 2019 году составят 64,4 млн б/с. Показатель роста добычи в 2018 году был также пересмотрен в сторону увеличения - с 2,6 млн б/с до 2,7 млн б/с.

В свою очередь, по данным МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующие в сделке, выполнили свои обязательства на 86%, снизив добычу примерно на 700 тыс. б/с, что соответствует ранее сделанным расчетам "Интерфакса".

При этом Саудовская Аравия сократила добычу в январе на 390 тыс. б/с (122%), ОАЭ - на 180 тыс. б/с (102%), Кувейт и Ангола - на 90 тыс. б/с (105% и 187%).

Нигерия, которая только с января присоединилась к сделке, снизила добычу на 40 тыс. б/с - до 1,61 млн б/с, выполнив обязательства на 75%.

Ирак, напротив, нарастил добычу нефти в январе на 10 тыс. б/с, тогда как страна обязалась до середины года сократить ее на 141 тыс. б/с.

В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в январе на 930 тыс. б/с - до 30,83 млн б/с, подсчитало МЭА. В частности, Иран снизил добычу в январе по сравнению с декабрем на 80 тыс. б/с, Ливия - на 100 тыс. б/с, Венесуэла - на 30 тыс. б/с.

Мировое предложение нефти в январе сократилось из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи в канадской провинции Альберта на 1,4 млн б/с.