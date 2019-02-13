Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0258 GBR   2.1935 TRY   0.3241

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.10 0.69 Brent 62.42 0.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

ТЭК 13.02.2019 14:18

Азербайджан в январе выполнил обязательства по сокращению добычи нефти на 15% - МЭА

Страны не-ОПЕК в январе выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 25%, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, страны не-ОПЕК в первый месяц действия соглашения сократили добычу с 18,8 млн б/с до 18,7 млн б/с, отмечает энергетическое агентство. При этом Россия выполнила свои обязательства по сделке всего на 18%, Азербайджан - на 15%, Бруней - на 51%, в то время как Оман, Бахрейн и Мексика перевыполнили свои обязательства по сделке.

Казахстан в прошлом месяце наращивал добычу - на 80 тыс. б/с по сравнению с декабрем 2018 года и на 50 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. По новому соглашению страна должна снизить добычу на 40 тыс. б/с.

МЭА также повысило прогноз роста добычи нефти в странах не-ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с в связи с ростом добычи в США. Предполагается, что поставки нефти стран, не сходящих в картель, в 2019 году составят 64,4 млн б/с. Показатель роста добычи в 2018 году был также пересмотрен в сторону увеличения - с 2,6 млн б/с до 2,7 млн б/с.

В свою очередь, по данным МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующие в сделке, выполнили свои обязательства на 86%, снизив добычу примерно на 700 тыс. б/с, что соответствует ранее сделанным расчетам "Интерфакса".

При этом Саудовская Аравия сократила добычу в январе на 390 тыс. б/с (122%), ОАЭ - на 180 тыс. б/с (102%), Кувейт и Ангола - на 90 тыс. б/с (105% и 187%).

Нигерия, которая только с января присоединилась к сделке, снизила добычу на 40 тыс. б/с - до 1,61 млн б/с, выполнив обязательства на 75%.

Ирак, напротив, нарастил добычу нефти в январе на 10 тыс. б/с, тогда как страна обязалась до середины года сократить ее на 141 тыс. б/с.

В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в январе на 930 тыс. б/с - до 30,83 млн б/с, подсчитало МЭА. В частности, Иран снизил добычу в январе по сравнению с декабрем на 80 тыс. б/с, Ливия - на 100 тыс. б/с, Венесуэла - на 30 тыс. б/с.

Мировое предложение нефти в январе сократилось из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи в канадской провинции Альберта на 1,4 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, МЭА, ОПЕК, СДЕЛКА


Похожие новости


МЭА сохраняет прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на уровне 1,4 млн б/с МЭА приветствует возврат избытка предложения нефти на рынке Исполнение соглашения ОПЕК+ по добыче в октябре был минимальным с сентября 2017г - 112% МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах Добыча нефти ОПЕК в июне выросла до максимума за 4 месяца и достигла 31,87 млн б/с - МЭА Страны ОПЕК к 2023г увеличат добычу нефти на 750 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 5,2 млн б/с в основном за счет США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]