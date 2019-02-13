Иран может выиграть от санкций США против Венесуэлы, а Китай скупает венесуэльскую нефть с премией

Иран может получить нежданную выгоду от санкций США в отношении Венесуэлы: по мнению ряда аналитиков, Вашингтону придется разрешить некоторым странам и далее покупать иранскую нефть, чтобы избежать резкого повышения цен, пишет The Wall Street Journal.

Изначально США стремились сократить покупки иранской нефти другими странами до нуля, хотя в ноябре сделали ряд уступок восьми государствам-импортерам при условии, что те будут постепенно сокращать объемы.

Представитель Госдепартамента США заявил WSJ, что даже после введения санкций против Венесуэлы в конце января "нашей целью остается скорейшее сокращение покупок нефти у Ирана до нуля".

Однако Вашингтону, скорее всего, придется продлить если не все, то как минимум часть освобождений от санкций, истекающих в апреле, считает глава SVB Energy International Сара Вахшури.

"Санкции против Венесуэлы и сужение разрыва между спросом и предложением тяжелой нефти приведут к еще одному раунду исключений из санкций США в отношении нефтяного экспорта Ирана", - сказала она.

По словам С.Вахшури, в январе Иран экспортировал около 1,1 млн баррелей нефти в сутки (б/с) по сравнению с 2,3 млн б/с годом ранее.

В американском Госдепе полагают, что экспорт нефти из Ирана должен сократиться еще на 45% или 500-600 тыс. б/с, чтобы экономика достигла точки невозврата.

Между тем в Китае венесуэльская нефть пользуется повышенным спросом: госкорпорация PetroChina Co. продает нефть марки Merey с премией около $5 за баррель к цене североамериканской нефти WTI, пишет агентство Bloomberg. Ранее цена Merey практически всегда была ниже WTI.

В январе Китай удвоил импорт нефти из Венесуэлы и с острова Аруба - нидерландского владения на юге Карибского моря, через терминалы которого осуществляется перевалка значительных объемов венесуэльской нефти.

Тяжелая и вязкая нефть из Венесуэлы в процессе переработки дает значительное количество битума, пользующегося спросом в КНР, где идет масштабное строительство инфраструктурных объектов. В прошлом году Китай пытался заменить венесуэльское сырье схожей по характеристикам канадской нефтью, поскольку латиноамериканская страна из-за системных проблем экономики резко сократила производство и экспорт углеводородов.