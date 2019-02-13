AzerGold 22 февраля презентует монеты и слитки из золота

ЗАО «AzerGold» проведет 22 февраля в Баку презентацию монет и слитков из азербайджанского золота и серебра, сообщил глава общества Закир Ибрагимов.

«Первая партия монет и слитков выпущена в ограниченном количестве. Презентация этой продукции состоится 22 февраля в Центре Гейдара Алиева. Чеканку монет и слитков провела аффинажная компания из Швейцарии (Argor-Heraus –ИФ-Аз). Этот проект направлен на поддержку местного предпринимательства и развитие внутреннего рынка», - заявил З.Ибрагимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, монеты и слитки будут предложены для реализации в Азербайджане через сертифицированные ювелирные магазины.

«В настоящее время AzerGold ведет переговоры с ООО «Azersuvenir» по организации чеканки монет и слитков непосредственно внутри Азербайджана», - заявил З.Ибрагимов.

Как сообщалось, “AzerGold» в августе 2018 года объявил о планах по продаже золотых и серебряных монет и слитков под брендом «AzerGold».

На первом этапе предполагается производство монет в трех различных дизайнах: “Центр Гейдара Алиева”, “Гобустан” и узор Карабахского ковра “Челеби”. Золотые слитки и монеты, не имеющие номинальной ценности, будут весом 5, 10 и 20 грамм. Изготовление продукции из азербайджанского золота/серебра будет отмечаться на всех изделиях.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова