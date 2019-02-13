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13.02.2019 15:10

Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Бейлаганский район Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, сообщает сайт главы государства.

До сведения главы государства было доведено, что первый этап строительства части завершился и в настоящее время идут работы по второму этапу. Строительство началось в 2017 году.

На территории части площадью 13 га построены административное, служебное и техническое здание, размещены установки. Для долгосрочного размещения личного состава построены казармы, включающие в себя спальную, бытовую и служебную площадь.

Для размещения военнослужащих с семьями ведется строительство четырех домов на 48 квартир – 32 - трехкомнатных и 16 - двухкомнатных.

Глава государства пообедал с личным составом воинской части.

И.Алиев также принял участие в открытии реконструированной подстанции «Бейлаган-1» 110/35/10 кВ. Врио ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал президента о том, что Бейлаганская электрическая сеть обслуживает 22,48 тыс. абонентов, 20,728 тыс. из которых абоненты из категории население, остальные – прочих категорий.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, БЕЙЛАГАН, ЧАСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]