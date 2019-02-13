Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Бейлаганский район Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, сообщает сайт главы государства.
До сведения главы государства было доведено, что первый этап строительства части завершился и в настоящее время идут работы по второму этапу. Строительство началось в 2017 году.
На территории части площадью 13 га построены административное, служебное и техническое здание, размещены установки. Для долгосрочного размещения личного состава построены казармы, включающие в себя спальную, бытовую и служебную площадь.
Для размещения военнослужащих с семьями ведется строительство четырех домов на 48 квартир – 32 - трехкомнатных и 16 - двухкомнатных.
Глава государства пообедал с личным составом воинской части.
И.Алиев также принял участие в открытии реконструированной подстанции «Бейлаган-1» 110/35/10 кВ. Врио ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал президента о том, что Бейлаганская электрическая сеть обслуживает 22,48 тыс. абонентов, 20,728 тыс. из которых абоненты из категории население, остальные – прочих категорий.
Ф.Исазаде
Вильнюс готов активизировать экономсотрудничество с Баку – глава МИД Литвы
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Пашинян своими заявлениями по Карабаху нагнетает ситуацию - МИД Азербайджана
Азербайджанские компании получили контракты на поставку продукции АПК в Россию
Goldman верит в рост цен на нефть, OIES ожидает Brent по $68 за баррель в 2019г
Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США, Brent на уровне $63,44 за баррель
Генконсульство РФ в Стамбуле отрицает нападение турецких фанатов на болельщиков "Зенита"
Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г
Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года
Министр обороны Армении сообщил о планах новых закупок у России истребителей Су-30СМ
США ввели санкции в отношении двух иранских компаний и девяти физлиц
Решение о приобретении российских ЗРС С-400 принимает сама Турция - Столтенберг
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
22 февраля пройдет первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
В «CinemaPlus» прошло мероприятие по 75-летию снятия блокады Ленинграда
В РИКЦ в Баку представили сборник рассказов азербайджанской писательницы Лалы Умуд
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»