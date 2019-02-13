Трамп напомнил, что в сенате не нашли доказательств его сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что комитет сената США по разведке не смог доказать факт сговора между его предвыборным штабом и российскими властями.

"Сенатский комитет по разведке: никаких доказательств сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией нет", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

В воскресенье Д.Трамп обратил внимание на заявление американского сенатора Ричарда Берра об отсутствии доказательств его связей с российской стороной в ходе президентской кампании 2016 года.

Ранее Р.Берр в интервью телеканалу CBS News рассказал о работе комиссии, ведущей расследование о предполагаемых действия российских спецслужб во время выборов президента США в 2016 году.

По словам сенатора, "если бы мы написали итоговый отчет на основании имеющихся у нас фактов, то у нас не было бы ничего, что могло бы говорить о сговоре между штабом Трампа и Россией".