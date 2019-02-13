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Дальнее зарубежье 13.02.2019 16:42

Трамп напомнил, что в сенате не нашли доказательств его сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что комитет сената США по разведке не смог доказать факт сговора между его предвыборным штабом и российскими властями.

"Сенатский комитет по разведке: никаких доказательств сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией нет", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

В воскресенье Д.Трамп обратил внимание на заявление американского сенатора Ричарда Берра об отсутствии доказательств его связей с российской стороной в ходе президентской кампании 2016 года.

Ранее Р.Берр в интервью телеканалу CBS News рассказал о работе комиссии, ведущей расследование о предполагаемых действия российских спецслужб во время выборов президента США в 2016 году.

По словам сенатора, "если бы мы написали итоговый отчет на основании имеющихся у нас фактов, то у нас не было бы ничего, что могло бы говорить о сговоре между штабом Трампа и Россией".

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]