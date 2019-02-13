Индия ведет переговоры с Россией о приобретении 21 истребителя МиГ-29 на $850 млн - СМИ

Военно-воздушные силы Индии, испытывающие нехватку боевых самолетов, ведут предварительные переговоры с Россией о срочной закупке истребителей МиГ-29, сообщила в среду газета The Economic Times.
По данным источников в правительстве, план по дополнительной закупке 21 истребителя МиГ-29, которые начали приобретаться Индией еще с 80-х годов, детально обсуждался в прошлом месяце, отмечает издание.
Общая сумма сделки оценивается в $847 млн. Помимо истребителей в нее также входит вооружение, сопутствующая техника и обучение персонала. Стоимость одного самолета составит около $40 млн.
При этом отмечается, что российские МиГ-29 обойдут индийской казне намного дешевле, чем французские истребители Rafale, которые приобретались за $227 млн.
По данным издания, ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29. Дополнительные самолеты пополнят еще одну.
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