РФ в 2018г увеличила поставки газа в Белоруссию на 7%

Россия в 2018 году увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров по сравнению с 19 млрд кубометров, поставленных годом ранее, говорится в материалах к встрече глав двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Таким образом, рост составил 7%.
Цена на российский газ для Белоруссии в 2018 году составляла $129 за 1 тыс. кубометров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»