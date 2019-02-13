РФ в 2018г увеличила поставки газа в Белоруссию на 7%

Россия в 2018 году увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров по сравнению с 19 млрд кубометров, поставленных годом ранее, говорится в материалах к встрече глав двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Таким образом, рост составил 7%.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2018 году составляла $129 за 1 тыс. кубометров.