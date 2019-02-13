Путин на встрече с Лукашенко отметил высокую финансовую дисциплину Минска

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко среди предстоящих тем переговоров выделил сотрудничество в энергетике, "шероховатости" в сфере торговли сельхозпродукцией и предложил "сверить часы" в области интеграции на постсоветском пространстве.
"У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объём кредитов выдан Белоруссии государственных: шесть с лишним миллиардов (долларов) плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕврАзЭс шесть траншей общим объёмом 1,6 миллиарда долларов", - сказал В.Путин перед началом переговоров А.Лукашенко.
В связи с этим он отметил, что Белоруссия "очень дисциплинированно" в финансовом смысле исполняет свои обязательства и это позволяет двум странам работать по крупным проектам.
"Я имею в виду и строительство АЭС, которое находится в завершающей стадии, это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая сельхозпроизводство. (...) Знаю, что у нас бывают здесь шероховатости, бывают и проблемы, но так как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться", - сказал В.Путин.
Он также назвал "одной из важнейших сфер" энергетику.
"Объёмы поставок углеводородов, нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с Вами договариваемся. Знаю, что наши коллеги - с нашей стороны вице-премьер Козак Дмитрий Николаевич - со своим коллегой белорусским встречается, последняя встреча была в конце прошлого года. Идёт согласование позиций, которые требуют этого согласования", - сказал президент РФ.
"Немаловажным" он назвал и сотрудничество двух стран в сфере международных отношений.
"Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнёром, союзником, и для меня очень важно "сверить часы" с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве", - сказал В.Путин.
Во встрече принимают участие также первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Белоруссии Михаил Бабич и министр экономического развития Максим Орешкин. С белорусской стороны в переговорах участвуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко и Михаил Русый; министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, а также посол Белоруссии Владимир Семашко.
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