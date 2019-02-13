Вильнюс готов активизировать экономсотрудничество с Баку – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает необходимость развития экономических отношений между Баку и Вильнюсом.
Л.Линкявичюс принял нового посла Азербайджана в Литве Тамерлана Гараева, сообщает пресс-служба литовского МИД.
«Учреждения и граждане Азербайджана и Литвы сотрудничают в различных областях, однако необходимо активнее развивать экономические отношения двух стран», - отметил министр Л.Линкявичюс в ходе встречи с азербайджанским дипломатом.
Стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и заинтересованность Литвы в более тесных связях Азербайджана с Евросоюзом.
Т.Гараев назначен послом в Литву 13 декабря 2018 года, верительные грамоты Президенту Литвы Дале Грибаускайте вручил 16 января. Посольство Азербайджана в Вильнюсе работает с 2007 года, и Т. Гараев – его третий руководитель. Пребывающий на дипломатической работе с 1993 года Т.Гараев до настоящего времени был послом Азербайджана в Китае, Индии, Индонезии и других странах Азии.
Ф.Исазаде
Азербайджанские компании получили контракты на поставку продукции АПК в Россию
Goldman верит в рост цен на нефть, OIES ожидает Brent по $68 за баррель в 2019г
Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США, Brent на уровне $63,44 за баррель
Генконсульство РФ в Стамбуле отрицает нападение турецких фанатов на болельщиков "Зенита"
Бундеслига удвоила выручку за 7 лет, до рекордных 3,81 млрд евро в 2018г
Лос-Анджелес запретит продажу изделий из натурального меха с 2021 года
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане
Министр обороны Армении сообщил о планах новых закупок у России истребителей Су-30СМ
США ввели санкции в отношении двух иранских компаний и девяти физлиц
Решение о приобретении российских ЗРС С-400 принимает сама Турция - Столтенберг
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
22 февраля пройдет первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
В «CinemaPlus» прошло мероприятие по 75-летию снятия блокады Ленинграда
В РИКЦ в Баку представили сборник рассказов азербайджанской писательницы Лалы Умуд
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»