Вильнюс готов активизировать экономсотрудничество с Баку – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает необходимость развития экономических отношений между Баку и Вильнюсом.

Л.Линкявичюс принял нового посла Азербайджана в Литве Тамерлана Гараева, сообщает пресс-служба литовского МИД.

«Учреждения и граждане Азербайджана и Литвы сотрудничают в различных областях, однако необходимо активнее развивать экономические отношения двух стран», - отметил министр Л.Линкявичюс в ходе встречи с азербайджанским дипломатом.

Стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и заинтересованность Литвы в более тесных связях Азербайджана с Евросоюзом.

Т.Гараев назначен послом в Литву 13 декабря 2018 года, верительные грамоты Президенту Литвы Дале Грибаускайте вручил 16 января. Посольство Азербайджана в Вильнюсе работает с 2007 года, и Т. Гараев – его третий руководитель. Пребывающий на дипломатической работе с 1993 года Т.Гараев до настоящего времени был послом Азербайджана в Китае, Индии, Индонезии и других странах Азии.

Ф.Исазаде