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Регион 13.02.2019 18:01

Руководитель Ирана не считает эффективным диалог с США - СМИ

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в честь 40-летия Исламской революции сделал письменное заявление, в котором, в частности, усомнился в продуктивности ведения диалога с США.

"Аятолла Хаменеи заявил, что диалог с Вашингтоном не принесет плодов, и добавил, что Иран считает США и некоторые европейские государства вероломными и не заслуживающими доверия", - сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По мнению А.Хаменеи, проблемой для США являются помощь Ирана палестинцам, а также передача Тегераном современных вооружений "силам сопротивления" и мощное присутствие Ирана в регионе.

"Он (А.Хаменеи - ИФ) сказал, что сами США нуждаются в поддержке других стран, чтобы политически противостоять Ирану ", - отмечает "Пресс-ТВ".

Лидер Ирана добавил, что США потерпят поражение в случае любой конфронтации с Ираном.

В Варшаве в среду начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке.

Когда США анонсировали конференцию, госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что США "соберут вместе десятки стран мира". "Страны соберутся, чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижения гарантии, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - заявлял он.

М.Помпео отмечал, что конференция сконцентрирует внимание на Иране и его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Однако ранее в феврале исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что конференция задумана как "глобальный мозговой штурм" по вопросам кибербезопасности, гуманитарной помощи Сирии, Йемену и по борьбе против экстремизма. Тогда же он заявил, что она не преследует цель критики Ирана.

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Тэги: ИРАН, ЛИДЕР, США, ДИАЛОГ


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