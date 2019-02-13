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Дальнее зарубежье 13.02.2019 18:14

НАТО успешно сотрудничает с Сербией, но не втягивает ее в альянс - источник в Брюсселе

У НАТО есть хорошее партнерство с Сербией, и она участвует в ряде направлений сотрудничества с альянсом, сообщил журналистам в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Организации Североатлантического договора.

"У нас с Сербией прочное партнерство, особенно на техническом уровне. Сербия глубоко вовлечена в различные виды сотрудничества с НАТО. Мы видели хороший пример тому, когда прошлой осенью проходили учения по реагированию на природные катастрофы", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности в кулуарах открывшегося в среду в штаб-квартире альянса двухдневного совещания министров обороны НАТО.

По его словам, "Сербия сама должна определять, какой она видит будущие отношения с НАТО".

"Сербия в военном плане - нейтральная страна. Мы полностью уважаем этот нейтралитет. Мы были бы рады, если бы Сербия вступила в ЕС и стала страной, имеющей надежное сотрудничество с НАТО", - продолжил источник.

Он привел примеры Австрии, Швеции и Финляндии, которые являются членами ЕС и сотрудничают с НАТО.

По его словам, возможен и вариант, при котором Сербия решит не становиться членом ЕС, но захочет иметь партнерство с альянсом как нейтральная страна.

"Наше послание таково: у нас общее пространство безопасности в Европе. Очень важно поддерживать связи и быть способными работать друг с другом. Сербия, конечно, выигрывает от партнерства с НАТО, и я думаю, Сербия также считает, что получит выгоды вне зависимости от решения, в каком направлении ей двигаться. И это будет национальное решение Сербии", - сказал представитель НАТО.

Он добавил, что при этом альянс не оказывает давления на Белград с целью направить страну в этом направлении.

Источник также указал на то, что в российских СМИ можно видеть спекуляции на тему о том, что НАТО ведет свою игру и "пытается втянуть Сербию в альянс". "Это происходит только в воображении российских СМИ, которые об этом сообщают. Или, может, формируется на политическом уровне теми, кто управляет освещением в этих СМИ", - подчеркнул собеседник журналистов.

Он сказал, что сотрудничество с НАТО не означает, что надо прекращать взаимодействие с другими партнерами. "Мы думаем, что места хватит для всех, чтобы работать совместно над региональной безопасностью. Мы никогда не будем требовать от Сербии выбирать между сотрудничеством с Россией или с НАТО", - заверил натовский источник.

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Тэги: НАТО, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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