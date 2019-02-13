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СНГ 13.02.2019 18:34

Рогозин объявил о разработке программы сотрудничества в космосе с Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия разработают программу двустороннего сотрудничества в космосе, написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Его Королевским Высочеством принцем Султаном бен Сальман бен Абдель Азизом, возглавившим в конце прошлого года Космическое агентство Саудовской Аравии, решили сформировать программу сотрудничества двух стран в космической сфере", - написал Д.Рогозин, добавив, что "принц в недавнем прошлом - астронавт".

Принц Султан ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд - саудовский военный лётчик, астронавт, общественный и политический деятель. Первый представитель арабского мира, подданный Саудовской Аравии и член королевского дома, побывавший в космосе.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, КОСМОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]