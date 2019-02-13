Рогозин объявил о разработке программы сотрудничества в космосе с Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия разработают программу двустороннего сотрудничества в космосе, написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Его Королевским Высочеством принцем Султаном бен Сальман бен Абдель Азизом, возглавившим в конце прошлого года Космическое агентство Саудовской Аравии, решили сформировать программу сотрудничества двух стран в космической сфере", - написал Д.Рогозин, добавив, что "принц в недавнем прошлом - астронавт".

Принц Султан ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд - саудовский военный лётчик, астронавт, общественный и политический деятель. Первый представитель арабского мира, подданный Саудовской Аравии и член королевского дома, побывавший в космосе.