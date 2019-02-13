22 февраля пройдет первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi

Первый CEO Lunch Tbilisi в 2019 году на тему развития инфраструктуры региона Квемо-Картли намечен на 22 февраля в столице Грузии. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

В CEO Lunch Tbilisi в качестве почетных гостей примут участие Губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов, а также члены Правительства Грузии, представители бизнес-кругов двух стран. Регистрацию на CEO Lunch Tbilisi можно произвести на сайте www.caspianenergy.org

CEO Lunch Tbilisi – уникальная платформа для нетворкинга, в рамках которой представители творческой интеллигенции, госчиновники, главы дипломатических миссий и международных организаций, топ-менеджеры и менеджеры среднего звена имеют возможность общаться и обмениваться мнениями.

CEO Lunch Tbilisi является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором Грузии и Азербайджана, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов. На CEO Lunch Tbilisi обычно обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагиваются интересующие их вопросы по ведению бизнеса в регионах страны, а также делаются предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.