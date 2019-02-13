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Дальнее зарубежье 13.02.2019 18:43

В ФРГ задержаны двое бывших сирийских оперативников, предположительно участвовавшие в пытках

Предполагаемые сотрудники сирийской разведки задержаны в Германии, сообщила в среду пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

Гражданин Сирии Анвар Р. 56 лет и 42-летний гражданин Сирии Эйяд А. были задержаны накануне в Берлине и на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, их подозревают в соучастии в пытках и убийствах.

"Обвиняемый Анвар Р. подозревается в совершении преступлений против человечности и других правонарушениях. В конце апреля 2011 года и начале сентября 2012 года он, будучи высокопоставленным сотрудником общей сирийской разведки, принимал участие в пытках и издевательствах", - сказано в заявлении прокуратуры.

Схожие преступления вменяются и Эйяду А., по информации следствия, в начале июля 2011 года и середине января 2012 года он принимал участие в убийстве двух человек и в применении пыток по отношению как минимум к 2 тыс. человек.

Накануне и в среду уполномоченный судья выдал ордера на помещение подозреваемых в камеры предварительного заключения, ведется следствие.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЙЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]