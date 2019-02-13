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Дальнее зарубежье 13.02.2019 19:25

Все аэропорты Бельгии закрыты на сутки из-за забастовки

Все аэропорты Бельгии приостановили работу до 22 часов среды из-за всеобщей забастовки, сообщает телеканал CNN.

"Все рейсы в Бельгию и из Бельгии отменены 13 февраля из-за забастовки авиадиспетчеров. Аэропорты страны не будут принимать и отправлять коммерческие самолеты до 22 часов по местному времени", - передает телеканал.

До этого времени в воздушном пространстве страны можно будет совершать только правительственные, военные, гуманитарные и экстренные рейсы.

Как отмечает CNN, из-за забастовки только в Брюсселе будут отменены около 600 авиарейсов, что затронет порядка 80 тыс. пассажиров. Жителей и гостей города попросили не ездить в аэропорт и перенести свои вылеты на другие даты.

"Забастовка была объявлена тремя профсоюзами страны. Ее причиной стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой, рост которой ограничен 0,8% в течение следующих двух лет", - сообщает телеканал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЭРОПОРТЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]