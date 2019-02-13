Все аэропорты Бельгии закрыты на сутки из-за забастовки

Все аэропорты Бельгии приостановили работу до 22 часов среды из-за всеобщей забастовки, сообщает телеканал CNN.

"Все рейсы в Бельгию и из Бельгии отменены 13 февраля из-за забастовки авиадиспетчеров. Аэропорты страны не будут принимать и отправлять коммерческие самолеты до 22 часов по местному времени", - передает телеканал.

До этого времени в воздушном пространстве страны можно будет совершать только правительственные, военные, гуманитарные и экстренные рейсы.

Как отмечает CNN, из-за забастовки только в Брюсселе будут отменены около 600 авиарейсов, что затронет порядка 80 тыс. пассажиров. Жителей и гостей города попросили не ездить в аэропорт и перенести свои вылеты на другие даты.

"Забастовка была объявлена тремя профсоюзами страны. Ее причиной стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой, рост которой ограничен 0,8% в течение следующих двух лет", - сообщает телеканал.