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Дальнее зарубежье 13.02.2019 19:47

Парламент Испании отклонил бюджет на 2019г., премьер может объявить о досрочных выборах

Парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством страны во главе с премьер-министром Педро Санчесом.

Это повышает вероятность того, что испанский премьер объявит о проведении досрочных выборов.

191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году, сообщает агентство Bloomberg.

Социалистическая рабочая партия испанского премьера не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед началом процесса над 12 лидерами каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.

Процесс начался 12 февраля, и представители каталонских партий в парламенте Испании отказались сотрудничать с действующим правительством, при котором сторонники независимости Каталонии подвергаются гонениям.

Учитывая, что социалисты контролируют менее 25% испанского парламента, П.Санчесу не остается ничего, кроме как назначить досрочные выборы, отмечают эксперты.

По данным испанской газеты El Mundo, всеобщие выборы в Испании могут быть назначены на 28 апреля. Окончательное решение предстоит принять П.Санчесу, и это может произойти в ближайшие часы.

Испанский фондовый индекс IBEX 35 теряет 0,2% на торгах в среду.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, БЮДЖЕТ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]