Парламент Испании отклонил бюджет на 2019г., премьер может объявить о досрочных выборах

Парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством страны во главе с премьер-министром Педро Санчесом.
Это повышает вероятность того, что испанский премьер объявит о проведении досрочных выборов.
191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году, сообщает агентство Bloomberg.
Социалистическая рабочая партия испанского премьера не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед началом процесса над 12 лидерами каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.
Процесс начался 12 февраля, и представители каталонских партий в парламенте Испании отказались сотрудничать с действующим правительством, при котором сторонники независимости Каталонии подвергаются гонениям.
Учитывая, что социалисты контролируют менее 25% испанского парламента, П.Санчесу не остается ничего, кроме как назначить досрочные выборы, отмечают эксперты.
По данным испанской газеты El Mundo, всеобщие выборы в Испании могут быть назначены на 28 апреля. Окончательное решение предстоит принять П.Санчесу, и это может произойти в ближайшие часы.
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