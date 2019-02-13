Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.

Лидеры двух стран сделали небольшой перерыв в своих переговорах, которые начались в среду, и отправились на горнолыжную трассу.

В горах Сочи сейчас много снега и тёплая солнечная погода - больше +5 градусов.