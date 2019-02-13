Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0258 GBR   2.1935 TRY   0.3241

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.10 0.69 Brent 62.42 0.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

СНГ 13.02.2019 20:02

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.

Лидеры двух стран сделали небольшой перерыв в своих переговорах, которые начались в среду, и отправились на горнолыжную трассу.

В горах Сочи сейчас много снега и тёплая солнечная погода - больше +5 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИДЕРЫ, ЛЫЖИ


Похожие новости


Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи Запад хочет "оторвать" Белоруссию от России, считает посол РФ в Минске Лукашенко и Путин на встрече в Сочи рассмотрят все проблемные вопросы двусторонних отношений - посол РФ в Минске Лукашенко договорился с Путиным о встрече в ближайшее время - пресс-служба президента Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих личных контактов - Кремль Поддерживая Белоруссию, РФ помогает себе - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]